アートグリーン [名証Ｎ] が3月13日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常損益はトントン(前年同期は1000万円の赤字)に回復した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.7％→0.2％に改善した。 株探ニュース