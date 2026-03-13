13日15時現在の日経平均株価は前日比643.99円（-1.18％）安の5万3808.97円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は493、値下がりは1035、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は216.6円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が136.38円、東エレク が134.37円、ファストリ が36.1円、ファナック が21.89円と続いている。 プラス寄与度トップはフジ