2026年3月11日、北米華人メディアの華人生活網は、ニュージーランドの南島カイコウラで中国人とみられる観光客がオットセイに海藻を投げつける動画がSNSで拡散し、当局が立件・捜査を開始したと報じた。記事まず、目撃者が撮影した動画の内容を紹介。それによると、年配の女性観光客が湿った海藻の塊を持って岸辺に近づき、数人が中国語で「1、2、3」とカウントダウンした後、岩礁で休んでいたオットセイ（New Zealand fur seal、