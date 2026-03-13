中国の王毅外交部長は3月12日、エジプトのアブデルアティ外相と電話会談を行いました。アブデルアティ外相は、中東情勢およびエジプトの立場について説明し、「現在の戦闘を深く憂慮している」と述べた上で、「関係各方面が自制を保ち、地域情勢の一層の不安定化を回避すべきだ」と表明しました。また、「中国のバランスの取れた公正な立場と重要な役割を高く評価する。今後も中国と緊密な意思疎通を図り、情勢の早期沈静化を推し