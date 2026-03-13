米海軍中央軍司令部は3月12日、空母ジェラルド・R・フォード艦内のメイン洗濯エリアで同日、火災が発生したと発表しました。火災の原因は戦闘とは無関係で、すでに鎮火しました。水兵2人が治療を受けていますが、命に別状はないとのことです。艦艇の推進装置に損傷はなく、紅海で任務遂行中の空母は正常な運航が可能です。先月には、同空母の衛生システムに深刻な故障が発生したとの報道があり、米海軍は2月26日に声明を発表し、関