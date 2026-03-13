俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。1987年に他界した俳優の石原裕次郎さん（享年52）との思い出を語った。同番組で、酒の席での勝新太郎さんの豪快なエピソードを披露した小林は、「そうかと思うと、裕ちゃんみたいに」と、石原さんとの思い出話を切り出した。「お前、明日仕事か？」と聞かれ、休みだと答えると、石原さんは「じゃあ俺も休みだから今から2人で走っ