横浜F・マリノスは13日、神奈川県横須賀市のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で全体練習を行い、千葉戦（14日、日産スタジアム）に向けて調整した。FW遠野大弥（26）はバースデー弾を誓った。14日が27歳の誕生日。「勝利でいい誕生日にしたいし、得点に絡みたい」。この日、報道陣に公開された冒頭15分間の練習では短距離走などで軽快に動いた。チームは前節・FC東京戦で最下位に転落し「ふがいない試合をしてしまっ