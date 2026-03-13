巨人のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」（東京都稲城市）で、不用になったグラブを回収して再生し、児童らに無償提供する事業が始まってから１５日で１年となる。これまで寄せられた約１００個のグラブは専門工房の協力でよみがえり、困窮家庭の子どもらへ届けられる。２年目の今季も継続するという。このプロジェクトは昨年３月１５日の二軍公式戦開幕に合わせてスタートし、球場２階コンコースに専