空母「山東」で離陸態勢を取る「殲15（J15）」＝2023年4月9日/An Ni/AP台北（CNN）台湾軍は、台湾周辺を飛行する中国軍機の追跡という日常任務に慣れている。数機のときもあれば、それ以上のときもあるが、ほぼ常に存在している。だからこそ、中国軍機の飛来が2週間近くもぴたりとやんだとき、その静寂は驚きであると同時に、強い当惑も抱かせた。静寂は12日に破られた。台湾軍によると、過去24時間で人民解放軍（PLA）の航空機5機