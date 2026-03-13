ニッポン放送の社長定例会見が13日、東京・有楽町の同局で開かれた。トヨタ自動車が新たにスポンサーとなった「三四郎のオールナイトニッポン0」（金曜深夜3・00）について、檜原麻希社長が所感を述べた。発端は、小宮浩信（42）が同社の豊田章男会長（69）と外見が似ていると自称し、学生時代にフィールドホッケーをやっていたという共通点があることなどから親子関係にあると主張したこと。そこから小宮は「オヤジ！」と豊田