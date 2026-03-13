2026年度予算案の審議を巡り、与野党の攻防が激しさを増しています。野党が提出した衆議院予算委員長の解任決議案が、与党の反対多数で否決されました。2026年度予算案を巡っては、高市首相が目指す年度内成立に向けて、与党側は13日に衆議院を通過させる方針です。一方、審議時間の異例の短さなどに反発する野党側は、12日に坂本予算委員長の解任決議案を提出し、午後の衆議院本会議で採決が行われ与党の反対多数で否決されました