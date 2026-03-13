キーホルダーのデザイン選定に関わった生徒たちとカプセルトイ昨年７、８月の数日間で計５千個が完売となった神奈川県・平塚市の名所や名物を詰め込んだカプセルトイ「街ガチャｉｎ平塚」の第２弾が今月１９日に発売される。第１弾と同様に、県立平塚農商高校総合ビジネス科の生徒たちが中身のキーホルダーのデザイン選定に協力した。カプセルトイは平塚市観光協会の取り組みで、平塚の魅力を市内外にＰＲするのが目的。今回の