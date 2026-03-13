【ポケモンセンター：新商品】 3月21日 発売予定 価格：550円～ ポケモンは、ポケモンセンターにて新商品を3月21日に発売する。価格は550円より。 今回の商品はお花畑にピカチュウが迷い込んだようすを描いたグッズで、植物に関連したポケモンのグッズがラインナップされる。キマワリのお顔をそのまま商品化したクッションや、メガニウムなどが描かれたフラ