【タチバナE酒販「春の開運みくじ」】 予約開始日：3月13日 発送予定日：4月1日～4月3日 価格：5,980円 送料無料 販売口数：333口 タチバナE酒販は、ウイスキーくじ企画「春の開運みくじ」を3月13日より予約販売を開始した。価格は1口5,980円。発送予定日は4月1日から4月3日。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナ