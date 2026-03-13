横浜の歴史を見守ってきた「旧横浜市庁舎」が、2026年4月21日、新たな姿へと生まれ変わる。星野リゾートが展開する都市観光ホテルブランドのフルサービスライン「OMO7横浜 by 星野リゾート」だ。予約受付が開始され注目が集まる同施設の全貌を、一足先にレポートする。4月21日に開業する「OMO7横浜 by 星野リゾート」○村野藤吾氏が手掛けた「旧横浜市庁舎」を引き継ぐレガシーホテル1859年の開港以来、日本と西洋の文化が交差し、