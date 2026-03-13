マスク資料 岡山市は13日、市内の1小学校で10人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、学級閉鎖の措置をとったと発表しました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。