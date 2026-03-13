モビリティ事業を展開するMOTAは、千葉県浦安市のイオン新浦安ショッピングセンター内に3月26日、新たな車買取サービス拠点「MOTA車買取カウンター」をオープンする。【こちらも】セルスター、駐車監視内蔵の2カメラドラレコを発売近年、車売却の方法として広く知られるようになったのが「一括査定サービス」だ。インターネット上で申し込みをすると複数の買取店から査定依頼が届き、比較検討することで高値売却も可能となる。