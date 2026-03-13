けさ、茨城県水戸市のJR常磐線の踏切で、特急列車が乗用車と衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた男性が死亡しました。警察などによりますと、午前9時10分ごろ、水戸市のJR常磐線・内原駅近くの踏切で、下り特急電車「ひたち3号」と、踏切内に入ってきた普通乗用車が衝突しました。乗用車を運転していた男性は、その場で死亡が確認されたということです。特急の乗客乗員およそ560人にけがはありませんでした。この影響