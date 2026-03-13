落語家の笑福亭鶴瓶（74）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）に出演。ゲスト出演した俳優で歌手の小林旭（87）について語った。冒頭で鶴瓶は「映画館に人がいっぱいやった」と、子供の頃の風景を懐かしんだ。当然、小林の作品にも親しんだといい、「のちにいろいろお話させていただいたことはありますけど、こないして会えるとはね、この歳になって」と感激を伝えた。すると同番組MCのフリーアナウンサ