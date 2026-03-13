１１日午後３時５０分頃、大分市原新町の市道で、白バイに追跡された原付きバイクが転倒し、運転していた少年（１３）が両手に擦り傷の軽傷を負った。大分県警交通指導課の発表によると、交通機動隊の白バイ隊員が、信号無視の疑いがあった原付きバイクを発見し、赤色灯を回しサイレンを鳴らして停止を求めたが、少年は信号無視をしながら約１キロ・メートル逃走し、交差点を右折時に歩道の縁石に衝突して転倒したという。同課