家族たちの仲が良いのは、わんちゃんにとっても嬉しいこと。しかし、仲が良すぎるのもヤキモチを妬いてしまうようで…？ ママとパパの仲良しな光景を目撃したわんちゃんの反応が可愛すぎると、35万再生を突破することに。 「ママさんのこと大好きなのが伝わってきます」「やっぱり分かってるんですねｗ」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：ラブラブなママとパパを見た犬→犬がヤキモチを妬いてしまい…まさかの