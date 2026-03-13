ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアでSIMもしくはeSIMを契約した、対象のユーザーにPayPayポイントを最大2万円相当付与するキャンペーンを開始した。期間は3月31日まで。 期間中、新規で料金プラン「シンプル3 M/L」を契約し、「データ増量オプション」（550円/月）に加入すれば、2万円相当のPayPayポイントが付与される。対象は、5～18歳のユーザーとなる。