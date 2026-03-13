Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１４日、アウェーでＪ２磐田戦に臨む。１３日は宮の沢白い恋人サッカー場でセットプレーの確認などをし、札幌をたった。Ｊ３チームに２連敗を喫し、Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグの東地区Ｂで１勝４敗の最下位となった。苦境からの脱出へ、川井健太監督（４４）は「前節からの流れでいくと、少し後ろに重たいなというところが攻撃の部分であったので。そこをもう１つ、少し違うような形でいけたら良い