◇オープン戦 ロッテー西武(13日、ZOZOマリン)ケガで離脱していたロッテの西川史礁選手が復帰後初打席に立ちました。西川選手は2月10日の春季キャンプ中に右前腕に違和感を覚え、翌日に「右前腕屈筋損傷」と診断。この日の試合前に、ロッテ本拠地ZOZOマリンスタジアムでの練習で打撃練習を行い、軽いキャッチボールを行う姿がありました。「プロに入って初めての大きなケガだった」と明かした西川選手。「順調に回復していますし、