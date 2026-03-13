ラ・リーガのハビエル・テバス会長は、消滅した欧州スーパーリーグ構想について依然として警戒感を持っているようだ。現地時間12日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。欧州スーパーリーグは、欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するUEFAチャンピオンズリーグに代わる新たなコンペティションとして2021年4月に設立された。しかし、降格がないレギュレーションなどに対してファンやサポーターを中心に各方面から批判が集中。アー