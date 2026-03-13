女優の黒木華（３５）が１３日、都内で主演舞台「ＮＯＲＡ」（ティモフェイ・クリャービン演出、７月に東京芸術劇場）の製作発表に出席した。会見の最後。３月１４日が誕生日の黒木に、サプライズの花束が贈られると、本人は満面の笑み。夫婦を演じる勝地涼（３９）から「♪サンジュウロク〜」と年齢が強調され、「３０歳超えて体力的に心配はあるけど、頑張ります」と照れくさそうに話した。舞台は女性の自立を扱い、約１５