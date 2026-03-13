タレントの熊切あさ美が１３日までにＳＮＳを更新。同世代女子会の様子を公開した。自身のインスタグラムに女子会ショットを公開。タレントのほしのあきや音楽ユニット「ＹＵＲＩＭＡＲＩ」で活動していたタレントのｍａｒｉ、歌手の八反安未果らとランチを楽しむ様子を披露した。熊切は「＠ａｋｉｈｏｓｈｉｎｏ＿ｏｆｆｉｃｉａｌあきちゃんは変わらず可愛いくて天然年齢わすれちゃう＠ｍａｒｉ１９８２０１０８元ＹＵ