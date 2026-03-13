◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルスの2回戦が13日に行われ、世界ランク8位の松島輝空選手が同42位のラム選手(オーストラリア)を下し、8強入りを決めました。序盤から前陣からの早い攻撃で圧倒。初戦で同16位のヨルジッチ選手(スロベニア)にストレート勝利と波に乗るラム選手に対して、わずか21分の3−0(11−8、11−6、12−10)のストレート勝利でベスト8進出を決めました。次戦は世界ランク1位の王楚欽