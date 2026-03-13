12日、都内で行われた「キリン つよいぞ！ムテキッズ」の新商品＆新CM発表会に、俳優の石原さとみ（39）が登壇した。【映像】爽やかなブルーコーデ姿の石原さとみ（全身ショット）現在、2人の子供を育てている石原。イベントでは子育ての悩みについて聞かれ、次のように答えた。石原「前提として、思い通りになると思っていない。天気と同じような感覚というか、晴れてくれとか無理じゃない。思い通りにならない、コントロール