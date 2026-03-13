アトレティコ・マドリードは12日、同クラブのトップチームに所属するスペイン代表MFパブロ・バリオスのメディカルレポートを発表した。クラブからの発表によると、バリオスは同日に開催されたトレーニングにて、右太ももの違和感を訴え、練習を途中で切り上げたという。その後、クラブのメディカルスタッフによる検査で、同箇所の筋肉損傷が確認された。今後、バリオスは理学療法による治療を受けながらリハビリを続けるという