腸内細菌の組み合わせが腸内の粘液を減らすことで便秘を引き起こす「細菌性便秘」の仕組みを発見したと、名古屋大などの研究チームが13日までに発表した。便秘は腸の蠕動の低下が主な原因とされるが、腸の動きを促す下剤が効きにくい難治性タイプも知られ、こうした患者への治療薬開発が期待できるという。便秘は便が硬くなったり、排便回数が減ったりする消化器疾患。腸の動きに関わらない「慢性特発性便秘症」やパーキンソン