オートレースの25年表彰選手の表彰式が13日、都内のホテルでファンを含めた関係者270人を集めて盛大に行われた。恒例の「ベストマッチ・オブ・ザ・イヤー」は名レーサーだった父・正司さんを11月8日に失ったばかりの伊藤正真（34＝伊勢崎）が、11月23日の川口で大逆転Vを果たした一戦だった。壇上で伊藤は男泣き。「この賞は正直知らなくて…。レースが1年間ある中で、お客さんがこのレースを選んでくれたことが本当にうれし