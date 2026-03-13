アトレティコ・マドリードに所属するスペイン人DFマルク・プビルが、スペイン国営ラジオ『RNE』内の番組『タブレロ・デポルティーボ』でのインタビューに応じ、アトレティコ・マドリード加入後のセンターバック（CB）へのコンバートを振り返るとともに、アトレティコ・マドリードへの愛着、そして“ラ・ロハ”入りという目標を明かした。現在22歳のプビルは昨年夏、ボーナスも含めると移籍金最大2000万ユーロ（約37億円）と報