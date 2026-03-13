JR関内駅前にライブビューイングアリーナやホテル、飲食店などが一体となった複合街区「BASEGATE(ベースゲート)横浜関内」が、今月19日にオープンする。横浜スタジアムに隣接しており、旧横浜市庁舎の跡地を活用し、野球などの観戦後に活用できる飲食店や、大型のスーパーなど多数入居している。観光需要を取り込める施設として、関内エリアのさらなる活性化につなげる。【画像を見る】施設内の飲食店の一部を見る『麺処にぼし