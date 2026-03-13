１０日、安徽省銅陵市樅陽県の長江沿いで、高さ３００メートル以上の場所に登って点検を行う安徽送変電工程の作業員。（ドローンから、樅陽＝新華社記者／周牧）【新華社合肥3月13日】中国西部の電力を東部に送る「西電東送」プロジェクトの重要ルートで安徽省銅陵市樅陽（しょうよう）県の長江沿いに位置するプラスマイナス800キロボルト超高圧金塘線でこのほど、全面的な点検が始まった。専用の防護具を着けた作業員が最高345