1月にソーシャルバリューパートナー契約を締結した日本サッカー協会（JFA）とアウトドアブランド「コールマン」が13日、都内でコラボプロジェクトの説明会を行った。JFAは校庭や公共グラウンドの芝生化を推進する「ポット苗事業」、子供たちにサッカーの楽しさを経験してもらう「キッズプロジェクト」を展開しており、コールマンはシェード、クーラーボックス、ワゴンを提供して休憩時の快適なスペース確保をサポートする方針