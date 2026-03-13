ＴＢＳ系「ひるおび」が１３日、放送され、ＷＢＣの準々決勝の展望などを特集。日本の対戦相手となったベネズエラ出身で、日本野球にも精通している元ＤｅＮＡ監督のラミちゃんことアレックス・ラミレス氏もリモート出演した。ラミレス氏は「ベネズエラはバントできない」と指摘し、考えられる大谷翔平対策については「（大谷の）次を打つ２番バッターによって戦略、攻略の仕方が変わってくる」とした。先発オーダーについて