熊本県のＰＲキャラクター・くまモンが１２日、１６回目の誕生日を迎え、熊本市中央区の活動拠点「くまモンスクエア」で誕生日を祝うイベントが行われた。駆けつけたファンら１７０人がバースデーソングやケーキで祝福し、くまモンは跳びはねるなどして喜びを表現した。イベントでは、くまモンの人気曲「かモン！くまモン！」が英語や中国語など５か国語で新たに制作されたことが発表された。この日は、外国語を織り交ぜた特別