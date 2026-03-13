侍ジャパンＵ−１８のコーチングスタッフが１３日、発表され、監督に東洋大姫路の岡田龍生監督、ヘッドコーチに関大北陽の新納弘治前監督、コーチに北海の平川敦監督、明豊の川崎純平監督がそれぞれ就任した。今夏に台湾・台北市で開催される「第１４回ＢＦＡＵ１８アジア野球選手権」へ向けて指揮を執る。任期は来年開催のＵ−１８野球ワールドカップまでの２年間。また強化合宿を４月３〜５日の日程で関西近郊のグラウンド