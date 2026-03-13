黒く輝く愛車とコーディネートしたクールなファッションもお披露目元AKB48でタレントの板野友美さんが、2026年3月8日に自身のXとInstagramを更新し、注目を集めています。半年前に購入していたという新車を紹介していますが、そこには強いこだわりがあるといいます。【画像】超オシャレ！これが「板野友美」の愛車「“セレブ”な高級SUV」です！ 動画で見る板野さんはInstagramに「新車（ハート）と載せるはずだったのにだい