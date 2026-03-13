3月第2週の動員ランキングは、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員39万4600人、興収5億1900万円をあげて2週連続で1位。公開から10日間の動員は111万4400人、興収は14億3100万円。昨年3月公開の前作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の同期間の興収は14億700万円だったのでほぼ横並び。例年に比べての公開日の前倒しによる需要の先食いのような事態は、今のところ起こっていない。 参考：『ウィキ