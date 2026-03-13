Image: Amazon なんでもかんでもキャッシュレス。とはいかないんだよな。令和も8年になると、キャッシュレス決済も一般的。すっかり財布を持ち歩かないで…と言いたいけど、完全に財布なし生活はまだちょっとリスキー。キャッシュレス非対応自販機やコインパーキングもまだあるし、稀に現金も出ていくのが実情です。そうなると、自然と、小銭入れがカオスになりません？解決できそうなヤツ、