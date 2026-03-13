日本を代表する洋画家、小磯良平（1903〜88）の画業を振り返る特別展「小磯良平展幻の名作≪日本髪の娘≫」が4月18日から福岡市中央区大濠公園の市美術館で開かれる。長らく所在不明で、90年ぶりに韓国から里帰りする「日本髪の娘」が公開される。6月21日まで。「日本髪の娘」は、黒地に赤や黄、青色の流線が入ったモダンな着物に身を包み、椅子に腰かけた若い女性を描いた油彩画。1935年に日本の展覧会で高い評価を得て、朝