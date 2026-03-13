関東大学サッカー連盟は３月12日、筑波大の2026年度新入部予定選手６人を発表した。筑波大は昨年、関東大学サッカーリーグ１部と全日本大学選手権を制した大学サッカー界の名門。これまでも数多くの人材を輩出しており、OBには第14代日本サッカー協会会長の田嶋幸三氏をはじめ、元日本代表FWの中山雅史氏、昨年まで監督として名古屋を率いた長谷川健太氏らが名を連ねる。近年では三笘薫など、日本代表クラスの選手もプロへ送り