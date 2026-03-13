2025年9月、静岡県掛川市の自宅で5歳の娘を殺害し、遺体を遺棄した疑いで逮捕・送検された母親について、静岡地検浜松支部は3月13日、不起訴としたと発表しました。 不起訴処分となったのは、掛川市内に住む無職の女性(37)です。 この事件は2025年9月、掛川市内の住宅の冷凍庫から、この家に住む5歳の娘の遺体が発見され、警察は殺人と死体遺棄の疑いで同居する母親を逮捕・送検しました。 静岡地検浜松支部は、母親の犯行当時