「オープン戦、ロッテ−西武」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテはドラフト２位の毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発。オープン戦３試合目の登板は、４回３安打２失点だった。三回１死二塁から桑原に右翼線適時二塁打を浴びて先制点を献上。四回は先頭の渡部に左中間へのソロ本塁打を許した。「三回に取られたのはフォアボールからだったんで、その辺をもう少しなくしていくのと、回の先頭の入りっていうのを大