大阪地裁大阪府八尾市の住宅で昨年2月、コンクリート詰めにされた女児の遺体が見つかった事件の裁判員裁判で、傷害致死と死体遺棄の罪に問われた叔父の無職飯森憲幸被告（42）に大阪地裁は13日「いたいけな児童を殴ったり蹴ったりし、容赦ない攻撃を加えた犯行態様は非情だ」として懲役8年（求刑懲役12年）の判決を言い渡した。弁護側は、起訴内容を認めた上で、被告は法律上、女児を養育する義務を負っておらず、父や姉に押し