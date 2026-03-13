ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われた。20枚の傍聴券を求めて289人が集結した。冒頭陳述では検察側から斉藤被告が密室のバス内で行ったとされる行為の内容が次々と明らかにされた。起訴状の読み上げが終わると、斉藤被告は「私の行為にAさんが同意していると思っていました」と即答し