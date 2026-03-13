篠井英介が主演する米劇作家テネシー・ウィリアムズの傑作「欲望という名の電車」が１２〜２２日、池袋・東京芸術劇場で上演される。名優・杉村春子が長年演じたブランチ役に、現代演劇の名女方が１９年ぶりに挑む。（編集委員祐成秀樹）前回演じたのは、２００７年だった。「年齢的に気力と体力が限界だと思った」と振り返るが、その後に受けた取材で次にやりたい作品を問われると、つい「『欲望』です」と答えた。「とにか