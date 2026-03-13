先日、アニメ「おしりたんてい」を見ていたら、怪盗団の一人・かいとうＪの食事シーンが、「傷だらけの天使」のオープニングのショーケン（萩原健一）を真似（まね）ていたので驚いた。当時、熱狂的な支持を集めたドラマで、とりわけこのオープニングは語り草だ。とはいえ５０年以上も前の作品で、「おしりたんてい」を見ている子どもたちはおろか、その親世代でも「なんのこっちゃ」だろう。それでもやってしまう作り手の衝動